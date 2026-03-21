◆オープン戦巨人―楽天（２１日・東京ドーム）巨人の松本剛外野手（３２）が「２番・中堅」で先発出場し、第２打席で東京ドーム初ヒットを放った。待望の一打が生まれたのは１点リードの３回１死だった。楽天先発・滝中の際どいボールをファウルで粘り、１０球目の内角１３０キロスライダーを詰まりながらも中前へ運んだ。巨人加入１年目の東京ドーム９打席目で初安打。試合前までオープン戦打率１割２分５厘にとどまり「打