◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（２１日・横須賀スタジアム）巨人の井上温大投手が２１日、ＤｅＮＡ戦で先発し、６回９６球を投げて２安打１失点（自責０）で降板した。４回以外毎回となる９つの三振を奪った。最速は球場表示で１５１キロだった。井上は初回、先頭・浜の安打や味方のエラー、四球などで１死満塁のピンチを迎えた。５番・東妻を空振り三振に抑えたが、続く６番・加藤に１５１キロ直球の四球を与えて押し出