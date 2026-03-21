お笑いコンビ「品川庄司」品川祐（53）が21日までに自身のXを更新。娘の中学の卒業式でのハプニングを明かした。「娘の中学の卒業式」と報告した品川。「『卒業生起立』という声に間違えて反応してしまい、腰ぐらいまで立ってしまった」と間違って立ちそうになったことを明かした。「妻が声を出さないように堪えながらも俺を見て爆笑。無音爆笑」と妻の反応を告白。「『そこまで笑うことか』と思いながらそれを見て笑ってし