実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が20日までに公式X（旧ツイッター）を更新。AIの進化でなくなるかもしれない職業についてつづった。ひろゆき氏は「人間の喋り方の模倣はそんなに難しくない時代だから、オーディオブックが本人音声になるのは当然だよね、、、」とポスト。また「こうして、声優の仕事が減る。。。アニメも人工音声がやるのは遠くないかな」と私見をつづっていた。