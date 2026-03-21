お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が21日、自身のインスタグラムを更新。長男の披露宴への参列を報告した。モモコは「昨日、無事長男の披露宴が終りました私も新郎の母としてデビューしました最後の挨拶、新郎の母としてスピーチさせていただきました」と報告。新郎新婦との3ショット、夫と2男1女、新婦をまじえた家族ショットを披露した。続けて「お祝いしてくださった皆様、披露宴に出席してくださった皆様、