「オープン戦、ソフトバンク−広島」（２１日、みずほペイペイドーム）広島の坂倉将吾捕手がオープン戦２号となる勝ち越し３ランを放った。３−３の六回２死一、二塁から稲川の１４８キロ直球を強振。打球は右中間のホームランテラスに吸い込まれていった。２月２２日・日本ハム戦（名護）以来の一発となり、表情を変えずにダイヤモンドを一周した。坂倉は試合前の時点でオープン戦１４試合に出場し、打率・２４４、１本塁