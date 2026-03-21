マイバッハ初のスポーツカーは“走り”も別格!?メルセデス・マイバッハは、「究極の洗練されたラグジュアリー」を追求する威厳と風格を備えたブランドとして2021年に立ち上がりました。フラッグシップサルーンの「Sクラス」、フラッグシップSUVの「GLS」、BEV（電気自動車）の「EQS SUV」に続く第4弾として、2025年10月29日に日本市場へ上陸したのが、ブランド初の2シーターオープンとなるメルセデス・マイバッハ「SL 680 モノ