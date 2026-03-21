トヨタ異例のミッドシップ4WD！ GRヤリスMコンセプト、S耐開幕戦もてぎでの現在地は？「モータースポーツを起点としたクルマづくり」の一環として、2025年秋の岡山大会で実戦投入された「GRヤリス M コンセプト」。車体前方のエンジンを後方に移した特殊なレイアウトは、どのような進化を遂げているのでしょうか。【画像】超かっこいい！ これが「GRヤリス」です。画像で見る！（16枚）2026年のスーパー耐久開幕戦もてぎの現場