私はキミカ。夫ショウタと、中学生の娘と暮らしています。私の実家は車で3時間くらいのところにあります。現在は両親に顔を見せに帰る機会はせいぜい年1回。というのも、5年ほど前から実家で、兄のタイチとその妻のトモヨさんが同居を始めたからです。しかしある日、いきなり母から「助けて！！」という電話が……。父が仕事を辞めて家にいることになり、なんと兄夫婦が両親に「この家から出ていってほしい」と言い始めたようです