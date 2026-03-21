＜LIVゴルフ第5戦 at アデレード2日目◇20日◇ザ・クラブatステインシティ（南アフリカ）◇7557ヤード・パー71＞南アフリカで開催されている新規大会は、アフリカ大陸で初めて行われるLIVゴルフ。第2ラウンドを終え、ブライソン・デシャンボー（米国）が「65」をマークし、トータル14アンダーで単独首位に立った。【飛びすぎ】デシャンボーが白ティからプレーするとどうなる？2打差の2位タイにはダビド・プイグ（スペイン）、地