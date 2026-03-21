お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が、21日放送の『ミキティダイニング』（毎週土曜 前11：00）に出演。藤本美貴と結婚する際に藤本の父親にあいさつに行ったことを回顧した。【写真】「幸せのお手本」庄司智春＆藤本美貴、USJ満喫の家族5ショット庄司は結婚をお願いするあいさつの際に、お父さんの部屋にミキティが歌っていた頃のポスターが飾ってあったことを明かし「申し訳ないことをしたな」と冗談めかして振り返った。藤