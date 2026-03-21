イラン情勢が緊迫する中での日米首脳会談。高市総理は「世界に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだ」と持ち上げ、親密さをアピールしました。今回の会談、お互いに何が“成果”だったのか？【写真を見る】歴代大統領の肖像の中にトランプ大統領を見つけた高市総理のリアクション「世界に平和をもたらせるドナルド」日米首脳会談“成果”は？約5か月ぶりに再会した2人。トランプ大統領（ホワイトハウスのXより）「来てくれて