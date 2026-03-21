お笑いコンビ「トミーズ」の雅（66）が21日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に出演。自身の結婚披露宴式を回想した。同期コンビ「ハイヒール」モモコ（62）の長男・仁一郎さんの披露宴に出席したことを報告。「自分の披露宴を思い出した」と語り始めた。雅は36年前、30歳のときに大阪・難波駅にそびえ立つサウスタワーホテル（現・スイスホテル）で披露宴を開いた。「300人に来て頂いて。貯金ゼロでそんなことをや