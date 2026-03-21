巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が２１日に、楽天とのオープン戦（東京ドーム）で「１番・左翼」で先発出場。初回から先制ソロを放ち、チームを勢いづけた。先頭打者ＨＲで球場全体を盛り上げた。キャベッジは初回、相手先発・滝中が３球目に投じた１４１キロの高め直球を強振。右翼スタンドに先制ソロを叩き込んだ。背番号１３は昨季、１２３試合に出場。打率は２割６分７厘、１１５安打５１打点１７本塁打をマーク