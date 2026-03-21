俳優の安達祐実さん（44）が2026年3月14日、自身のインスタグラムを更新。個性的なグレーコーデ姿を披露した。「長く俳優やっててよかった」安達さんは、グレーの個性的な衣装で、第42回浅草芸能大賞・奨励賞を受賞したことを報告し、「長く俳優やっててよかった〜」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、グレーの長袖とフリルデザインのベスト、グレーのロングスカートを着用。前髪ありのボブヘアスタイルで、指輪を