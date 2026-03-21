杉浦太陽がパーソナリティをつとめるTOKYO FM・FM AICHIのラジオ番組「SBI損保 presents TOKYO こども TIMES」（毎週土曜 14:55〜15:00）。“パパ・ママとキッズの会話の架け橋に”をコンセプトに、子どもたちの間で流行しているものや、親子で楽しめるイベントなどのトピックを紹介しています。3月21日（土）の放送では、親子向けのドライブ情報として、次世代型テーマパーク「リトルプラネット」を取り上げました。パーソナリテ