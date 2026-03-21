【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】WBCは映像使えず地上波は解説者のリアクションを報じてますが…それならパラリンピックを放送するわけにはいかないのでしょうか？さすが竹山さんだと思いますね。タレントコメンテーターって、どんどんこれから需要はなくなっていくと思いますよ。だって時代に合わなくなってきてるんですから。タレントコメンテーターって、言ってみれば街頭インタビューと同じなんですよ。スタジオで