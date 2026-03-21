【侍ジャパンWBC惨敗の内幕】#総集編【もっと読む】侍J投手コーチに飛び交う悪評「データを扱えない」侍ジャパンが描いたWBC連覇の夢は、あっけなく準々決勝で潰えた。大谷翔平（ドジャース）ら史上最多のメジャーリーガーを擁しながら、なぜ負けたのか。全4回にわたって報じてきた「侍J惨敗の内幕」を総括する。◇◇◇ベネズエラ戦の直接的な敗因はリリーフ陣の崩壊だった。しかし、それは起こるべくして起きた惨