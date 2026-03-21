昨年紅白初出場を果たした女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」のメンバー・立花琴未が、甥っ子との２ショットを披露し話題を呼んでいる。立花は２１日までに自身のインスタグラムを更新。「甥っ子くんに会いに行ったよ！天使すぎてずーっとめろめろだよ、、、」とつづり、赤ちゃんの甥っ子を抱いたり顔を近づけたりする様子をアップした。この投稿にファンからは「幸せな空間すぎる」「どう徳を積んだらこっ