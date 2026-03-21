◆オープン戦巨人―楽天（２１日・東京ドーム）巨人のスペンサー・ハワード投手（２９）が先発し、昨年まで在籍していた古巣・楽天を相手に２回まで無失点で立ち上がった。直球の最速はここまで１５１キロ。カーブ、チェンジアップ、スライダーを織り交ぜている。オープン戦３度目の登板で、この日が開幕前最後のマウンド。初回、先頭の中島を１５１キロで中飛に打ち取って１アウト。続く小深田、黒川には連続で安打を許し