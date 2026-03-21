◆オープン戦巨人―楽天（２１日・東京ドーム）巨人の浦田俊輔内野手（２３）が「８番・二塁」で先発出場。二塁守備で超美技を披露し、東京ドームを沸かせた。１点リードの３回２死だった。楽天・黒川の鋭い打球を一、二塁間の深い位置でスライディングキャッチすると、反転しながら一塁へストライク送球でアウトにした。東京ドームが沸き立ったこの美技に、ＳＮＳでは「浦田くんの素晴らしすぎる守備」「尚輝かと思った」