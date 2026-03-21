◆オープン戦阪神―オリックス（２１日・京セラドーム大阪）阪神・大山悠輔内野手が左脇腹付近に死球を受け、苦悶（くもん）の表情を浮かべた。１点リードの４回１死。九里の直球が直撃した。その場でうずくまり不安が募ったが、しばらくして立ち上がり自力で一塁へ。左翼席の虎党から怒号が飛んだ。