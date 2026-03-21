【新華社ジュネーブ3月21日】中国香港特別行政区立法会の李梓敬（り・しけい）議員は18日、スイス・ジュネーブで行われた第61回国連人権理事会の第36回会合で、人権問題を交渉の切り札、外交政策の道具とする一部の西側諸国を厳しく非難した。李氏は次のように述べた。米国や英国、北大西洋条約機構（NATO）の一部の国など、自国の人権問題が深刻な西側諸国は、一体どのような資格があって中国にあれこれ口出しするのか。どの