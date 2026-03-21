ロケ中に負傷し、全治半年の右膝外側半月損傷と診断された元サッカー日本代表でタレント・スポーツジャーナリストの前園真聖が20日、自身のインスタグラムを更新。リハビリの様子を公開した。【写真】「やはり元プロは違う！」リハビリ姿を披露…全治半年の負傷した前園真聖「手術から2週間が経ちました」と報告し「まだまだ歩けるまでには時間が必要ですが、いま大切なことは、与えられた時間のなかで、一つ一つ積み重ねてい