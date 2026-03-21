日本維新の会の党大会が21日、都内で開かれ、高市早苗総理がビデオメッセージを寄せた。高市総理は、トランプ大統領との首脳会談のため訪米で会場への出席は見送られたとしている。【映像】高市総理が贈った言葉（実際のビデオメッセージ）以下、メッセージ全文。「自由民主党総裁の高市早苗です。日本維新の会の定期党大会の開催をお慶び申し上げます。会場にお伺いしたいと考えていたのですがトランプ大統領との首脳会談のた