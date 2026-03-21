「オープン戦、阪神−オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）阪神の大山悠輔内野手が第２打席で左脇腹付近へ死球を受けた。四回１死、先発・九里のシュートが左肩付近を直撃。大山はすぐに打席から離れたが、苦悶の表情をみせながら、座り込んだ。トレーナーも駆けつけ、球場は騒然となったが、その後、立ち上がり、一塁へ向かった。するとマウンドから九里が歩み寄りながら帽子を取って謝罪。大山もヘルメットを取りな