ファーウェイ・ジャパンは、ランナー特化モデルの最新作「HUAWEI WATCH GT Runner 2」を3月27日に発売する。価格はオープンで、実勢価格は5万4780円。カラーは、オレンジ、ブルー、ブラックの3色を用意している。通気性を重視したAirDryウーブンベルトに加え、フルオロエラストマーベルトも同梱しており、シーンで付け替えが可能だ。●ウルトラスリムで軽量、長距離でも揺れにくい装着感HUAWEI WATCH GT Runner 2は、新デザイ