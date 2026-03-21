SNSの総フォロワー数200万人を超える人気キャラクター『らぶいーず』のショートアニメが、4月4日から日本テレビ系情報番組『シューイチ』でスタートすることが決定しました。■『らぶいーず』とは『らぶいーず』とは、TikTokから誕生したキャラクター。さみしがりやでなきむしの男の子・すもっぴと、ちいさなことはきにしない、わがままでマイペースな女の子・ぴょんちーのカップルが送る、ちょっぴり切なくて笑えるラブラブな日常