「大相撲春場所・１４日目」（２１日、エディオンアリーナ大阪）熱烈な阪神タイガースファンで、しこ名にも反映さえた東序二段１８枚目の朝阪神（２５）＝高砂＝が、美浜海（玉ノ井）と対戦。押し出して４勝３敗と勝ち越した。美浜海は３勝４敗。大阪府泉佐野市出身。ご当地らしく大きな声援を受けた。立ち合いから突っ込み、そのまま一気に押し出した。土俵際ではたかれ、微妙なタイミングで飛び出したが「危なかった。足一