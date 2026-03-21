明治の自由民権運動を主導した板垣退助が１８８３年８月、出獄間もない陸奥宗光から２００円（数百万円相当）を借金したとされる証文が見つかった。当時、板垣は自由党党首として解党の危機に直面し、陸奥は政府の転覆計画への関与で同年１月に禁獄５年の刑を終えたばかりだった。識者によると、日本近代化の立役者と称される２人の当時の関係ははっきりしておらず、逆境の時代の結びつきを伝える新史料として興味深いという。