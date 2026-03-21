皇居の乾通りでは春の一般公開が始まりました。【映像】皇居の桜を楽しめる一般公開の様子およそ750メートルある乾通りには、ソメイヨシノなど100本ほどの桜の木が植えられています。宮内庁によりますと、午前11時までにおよそ3900人が訪れました。訪れた人「感激しました」「天気にも恵まれて良かったと思います」「静かで落ち着いた雰囲気で、空気も綺麗だったので、歩いて行って楽しかった」一般公開は29日まで、午前9