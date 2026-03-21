アナログな高校の就職活動がデジタルに変わろうとしている。インターネットの仮想空間で開催される合同企業説明会への参加や、スマートフォンで求人票を検索・閲覧できるアプリを導入する高校が増えている。早くから企業・業界研究を行うことで、早期離職を防ぐ効果も期待されている。（新美舞）「東京の企業を見に行こうよ」「隣の神奈川県の企業も見たいな」１月下旬、静岡市にある静岡県立科学技術高校１年の教室では、約