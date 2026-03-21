Photo: オギユカ ROOMIE 2026年1月9日掲載の記事より転載 ライターという仕事をしていながら、こう言うのもなんですが……。わたし、「締切」という言葉がおそろしいのです。いつも、気がついたらすぐそこにある締切。夏休みの宿題は8月31日に泣きながらやるし、確定申告は3月14日の訪れにぶるぶる震えているタイプ。大人になってもそのギリギリ癖はなかなか治りません。そんなわたしを「し