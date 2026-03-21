4年ぶり「徹子の部屋」出演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が20日、テレビ朝日系「徹子の部屋特別編」に出演した。金が決まった瞬間について振り返った。笑顔と涙の夢舞台から約1か月。りくりゅうが「徹子の部屋」に出演した。個人戦はショートプログラム（SP）でリフトにミスが出て5位と出遅れたが、フリーで逆襲。最終滑走のドイツ・ペアの