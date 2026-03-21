いつもスニーカーばかり履いていて飽きてきた……。そんなミドル世代に向けて、足元をガラッとアップデートしてくれるシューズを【ZARA（ザラ）】のラインナップからご紹介。上品なデザインや素材感で、コーデを格上げしてくれるアイテムにフォーカスしました。ワンランク上のおしゃれを楽しみたい大人女性は、ぜひ取り入れてみて。 アンティークな雰囲気が漂うレザーロー