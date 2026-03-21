ワールド・ベースボール・クラシック野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラの優勝で幕を閉じた。日本代表「侍ジャパン」は8強で敗退。東京ドームで行われた1次ラウンドでは多くの著名人も観戦に訪れていたが、日本―韓国戦には、お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功が観戦に訪れていたようだ。20日深夜放送のMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」に出演し明かした。最近の出来事を問われた浜田は「こないだ