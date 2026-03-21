Ⓒ原泰久／集英社 Ⓒ2019映画「キングダム」製作委員会 映画『キングダム 魂の決戦』の公開を記念してシリーズ初のシネマコンサートが、7月5日の東京国際フォーラム公演を皮切りに全国4大都市での開催が決定した。時は紀元前、中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎賢人）と、中華統一を目指す若き王・嬴政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画「