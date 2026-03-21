ＴＢＳは来月４日放送の「オールスター感謝祭」（後６時３０分）出演者第１弾を２１日、発表した。出演するのは４月期の同局系ドラマに出演する１２人。日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜・後９時）から堤真一、山田裕貴、有村架純、本田響矢。「田鎖ブラザーズ」（金曜・後１０時）からは岡田将生、染谷将太、中条あやみ、井川遥。「時すでにおスシ！？」（火曜・後１０時）からは永作博美、松山ケンイチ、ファーストサマーウイカ、