音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」スタッフの公式インスタグラムが、コンポーザーとして活動するＡｙａｓｅと同ユニットのボーカル・ｉｋｕｒａ（幾田りら）の近影を披露し話題を呼んでいる。公式インスタが２１日までに更新され「ＡＳＩＣＳ×ＹＯＡＳＯＢＩＳｈｏｏｔｉｎｇＢＴＳ」というコメントとともに、金髪のｉｋｕｒａと黒髪のＡｙａｓｅがジャージーにスポーツシューズを合わせたコーデでポーズを決める様子な