◆大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーア大阪）東幕下３８枚目・矢後（押尾川）が東３６枚目・朝玉勢（高砂）を押し出して４勝３敗。４場所ぶりの勝ち越しを決めた。押し相撲の朝玉勢の当たりを胸で受け止め一気に前に出た。「（直近の）３番はいい相撲が取れました。これを来場所（５月１０日、両国国技館）につなげたいです」と笑顔を見せた。１勝３敗からの４連勝。「まわしが取れないなら前に出ようと体が動