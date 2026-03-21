◇オープン戦阪神―オリックス（2026年3月21日京セラドーム大阪）テレビ大阪の阪神オープン戦中継のゲストで、23年の日本シリーズで戦った阪神前監督の岡田彰布オーナー付顧問（68）と、オリックス前監督の中嶋聡スペシャルアドバイザー（56）が初めて実況席に並んだ。岡田顧問は先発した左腕・高橋が3回をパーフェクトに抑え、「調子が良さそうですね」と実況アナから振られると「いやいや。良さそうというか、普通でこ