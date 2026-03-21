カンテレはあす22日、パラアイスホッケー日本代表のエース・伊藤樹選手（20）に約11年間密着したドキュメンタリー番組『ザ・ドキュメント 氷の上で、生きていく〜ミラノへの11年〜』（後4：00※関西ローカル）を放送する。ナレーションは俳優・松坂桃李が務める【番組カット】ベッドに横たわる幼少期の伊藤樹選手伊藤選手は8歳の時、交通事故に巻き込まれて脊髄を損傷。下半身が動かなくなり、車いすでの生活を余儀なくされ