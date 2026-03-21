◇ファームリーグ阪神―ソフトバンク（2026年3月21日タマスタ筑）阪神の大竹耕太郎投手（30）が21日、ファームリーグのソフトバンク戦（タマスタ筑後）に先発。3回にまさかの一挙5失点を喫するなど、6回10安打6失点で降板した。初回は安打を浴びながらも、無失点とまずまずの立ち上がり。だが、3回に古巣・ソフトバンク戦打線につかまった。山本に左前打を許すなど、1死二、三塁のピンチを招くと、高橋から3連打されるな