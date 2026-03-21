■カーリング 女子世界選手権日本 5ー6 カナダ（日本時間21日、カナダ・カルガリー）カーリング女子の世界選手権・予選リーグ最終戦が行われ、日本は強豪カナダに5−6で敗れ予選3位でプレーオフへ。すでにプレーオフ進出を決めていた女子日本代表のロコ・ソラーレは勝てば2位で準決勝に進出できたが、カナダに敗れたため予選6位のトルコと対戦。勝てば準決勝で再びカナダと対戦する。日本代表のロコ・ソラーレは2023年大会以来3