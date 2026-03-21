トルコで目撃されたのは、天井が落ちる瞬間です。オフィスにいる2人の男女。すると、奥に座っていた女性が突然、椅子から立ち上がり猛ダッシュ。つられるようにして男性も後を追います。すると次の瞬間、天井が落ちてきました。地元メディアによりますと、この崩落の原因は強風によるもの。間一髪、逃げ出した2人にけがはありませんでした。一方、街中でも強風による恐怖の瞬間が。木々が大きく揺れる中、歩く男性。ふと立ち止まっ