なにわ男子の道枝駿佑（23）が21日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。メンバーとの忘年会での支払いについて明かした。庄司智春が「なにわ男子、ご飯に行くこととかはあるんですか？」と質問。「あります。みんなで去年、年末に忘年会しました」と明かすと、庄司は「えー、仲いいねー」と反応した。藤本美貴が「それは誰が払うんですか？」と聞くと、道枝は「おとこ気じゃんけんで…。僕が勝ちました」