保護猫のトライアル期間中に、先住犬との距離が縮まって…？2匹が正式に家族になった頃の尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万4000回再生を突破。「可愛すぎる」「ここまで仲良くなれるなんて」といった声が寄せられています。 【動画：保護猫のトライアル→先住犬と一緒に過ごした結果…想像以上に『仲良しになった光景』】 家族になったばかりの保護猫と先住犬 TikTokアカウント「y19m2」に投稿されたのは、トライ