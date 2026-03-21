大型犬とドライブデートへ行った飼い主さん。ウキウキで出かけた飼い主さんでしたが、その20分後、思わず頭を抱える衝撃的な光景が……！その光景はThreadsで30万回も表示され、「思わず見て大笑いさせて頂きました！」「やり切ったドヤ顔がよき 笑」「新種ですか？？？(笑)」などの声が寄せられました！ 【動画：大型犬とドライブデートしていたら、20分後に…もはや犬とは思えない『衝撃の光景』】 大型犬とドライ