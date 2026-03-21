近年はボトムハーフでのフィニッシュが続いていたエヴァートンだが、今季は30試合を終えて勝ち点43の8位。13位のサンダーランドとの勝ち点差は3ポイントと間は詰まっているものの、このまま好調を維持できればトップハーフでのフィニッシュも見えてくる位置につけている。そんな今季のエヴァートンを支えているのが、キアナン・デューズバリー・ホールだ。27歳のMFで、レスター、チェルシーを経て昨年からエヴァートンでプレイして