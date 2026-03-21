プレミアリーグ5位に甘んじる昨季王者リヴァプール。思うように勝ち点を伸ばすことができておらず、首位アーセナルとは消化数が1試合違うとはいえ20ポイント以上の差が開いている。今季はトップ4入りが現実的な目標となるだろう。今季の低迷の最大の理由は、FWモハメド・サラーの衰えにあるとリヴァプールOBのグレアム・スーネス氏が『Daily Mail』に語っている。サラーの不調は序盤から顕著だった。「もしかしたら6試合くらいプレ